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Milletin TCG Anadolu gururu

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Giriş: 18.04.2023 10:35
Milli teknoloji hamlesi son olarak TCG Anadolu ile taçlandı. Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu, Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldı. Dün adeta izdiham yaşandı. Çok büyük ilgi vardı. Uzun kuyruklar oluştu. Tülay Ayçiçek ayrıntıları aktardı.
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