Milletin TCG Anadolu gururu

Milli teknoloji hamlesi son olarak TCG Anadolu ile taçlandı. Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu, Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldı. Dün adeta izdiham yaşandı. Çok büyük ilgi vardı. Uzun kuyruklar oluştu. Tülay Ayçiçek ayrıntıları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN