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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çarpıcı sözler: Zulada bekleyen aday Abdullah Gül

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Giriş: 09.12.2021 23:50
A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını belirterek, ‘‘Bence asıl zulada bekleyen aday Abdullah Gül.’’ dedi.
Zulada bekleyen aday Abdullah Gül
Zulada bekleyen aday Abdullah Gül
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