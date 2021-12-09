10 Aralık 2021, Cuma
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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çarpıcı sözler: Zulada bekleyen aday Abdullah Gül
A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını belirterek, ‘‘Bence asıl zulada bekleyen aday Abdullah Gül.’’ dedi.