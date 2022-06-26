26 Haziran 2022, Pazar
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Millet İttifakı'nın 2023 adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu oluyor?
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman Millet İttifakı'nın 2023 adayına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Karamani Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ön planda olduğunu gösteren bir paylaşımı da yorumlarken "Bu paylaşım Kılıçdaroğlu'nun teşkilatlara artık 'ben adayım çalışmalara başlayın düğmeye bastık' dediğinin ispatıdır." dedi.