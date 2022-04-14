Millet İttifakından yeni bir ittifak mı doğuyor?

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Millet İttifakı içinde doğması muhtemel olan üçüncü bir ittifaka yönelik değerlendirmelerde bulundu. Saadet, Deva ve Gelecek Partisi'nin oluşturacağı yeni ittifakın muhtemel adayını da açıklayan Maviş, Saadet Partisi içinde bazı isimlerin CHP ile olan yakınlaşmayı sindiremediğini ifade etti. Maviş üç partinin de Millet İttifakı'nda devam etmeleri durumuna ilişkin ise "Babacan, Karamollaoğlu ve Davutoğlu CHP'den mi aday olacak? Bunu nasıl yutacaklar?" dedi.