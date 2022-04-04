04 Nisan 2022, Pazartesi
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Millet İttifakı'nda adaylık krizi büyüyor! Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üstü kapalı şekilde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlığı görevlerine devam edecekler" dediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yeşil ışık yaktı. Akşener "İkisinin de adaylığına 'hayır' diyemeyiz" ifadelerini kullandı. .