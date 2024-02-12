12 Şubat 2024, Pazartesi
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Mide ameliyatı sonrası şüpheli ölüm! Zayıflamaya gitti cenazesi geldi
Yunus Emre Bıçak henüz 36 yaşındaydı. 150 kiloya ulaşan genç adamın en büyük hayallerinden biri kilo verebilmekti. Bunun için tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Bıçak altına yattı. Doktorları operasyonun başarılı geçtiği söyledi ama bıçak, bir türlü uyanamadı. Birkaç saat sonra da ölüm haberi geldi. 2 kızıyla yapayalnız kalan acılı eşi kocasının doktor ihmaline kurban gittiği görüşünde.