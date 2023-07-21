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Miçotakis’ten provokatif Kıbrıs paylaşımı! KKTC’yi kanlı tasvir eden görsel paylaştı

A Haber
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Giriş: 21.07.2023 08:44
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünde provokatif bir paylaşıma imza attı. KKTC'nin kanlı şekilde tasvir edildiği Kıbrıs haritası paylaşan Miçotakis, Rumların zulümlerini görmezden gelerek "Unutmuyorum" ifadelerini kullandı.
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