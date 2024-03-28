28 Mart 2024, Perşembe
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MHP'li Yalçın'dan CHP'ye sert sözler: Yeni siyasi kıblesi Kandil'dir
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, "Artık istikametini yitirmiş olan CHP'nin yeni siyasi kıblesi de Kandil'dir. CHP, güneşi zapt etme iddiasından vazgeçip Kandil'in kör ışığına fit olmuştur. İstanbul gibi bir mega kentte gerçekleştirilmesi icap eden dönüşümün yerine, tebeddül eden CHP olmuştur. Bu, çıkarcı bir zihniyet ve siyasi muhit dönüşümüdür" dedi.