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13.11.2019

MHP'li vekil Enginyurt'tan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek

MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Berat Albayrak'ın Ordu'daki sözlerini çarpıtan algı operasyoncularına anlamlı sözlerle cevap verdi. Enginyurt, "Sayın Albayrak vatandaşa terörist dememiştir. Berat Albayrak Ankara'dır, Cumhuriyet'tir. Bakan Albayrak sizin gibi ABD payandası değildir." dedi. A Haber yayınına katılan Enginyurt, Bakan Albayrak'ın ülke ekonomisi için yaptıklarının övgüyü hak ettiğini belirtti.

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