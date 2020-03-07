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07.03.2020

MHP'li vekil Arzu Erdem'den zehir zemberek sözler: CHP küresel çeteler tarafından ele geçirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a skandal hakaretleriyle gündeme gelen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke ise TBMM Başkanlığı'na gönderildi. Konuya ilişkin değerlendirmeleri ve sürece yönelik son gelişmeleri A HABER’de değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem "Uzun zamandan beri CHP küresel çeteler başta olmak üzere hainler tarafından ele geçirildiğini biz defaatle vurguladık." dedi.

Kılıçdaroğlu CHP'si son zamanlarda gerek Türkiye'yi uluslararası arenada zor durumda bırakmaya yönelik operasyonlarıyla gerekse yurt içinde siyaseti karıştıracak provokasyonlarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un hakaretleriyle bir kez daha gündeme gelen CHP'de skandallarını milletvekilleri A Haber ekranlarında yorumladı.


"DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI"
AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun zamandır grup toplantılarında kullandığı üslup ve ifadeler yakışıksızdır. Bu dil şu anda kendi ekip arkadaşlarına da sirayet etmiş durumdadır. Kesinlikle kabul etmeyeceğimizi her koşulda ifade ediyoruz ve bir milletvekili olarak genel kurula geldiğinde Engin Özkoç'un, Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı hakaretleri en ağır şekilde cezalandırıp, genel kuruldan dokunulmazlığının kaldırılması üzerine oy vereceğimi şimdiden söylemek istiyorum. Aynı zamanda asker ailelerini endişe içerisinde bırakacak paylaşımlar yaparak bu yönde bir yol izliyor. Bu bizim için kabul edilemez bir durumdur." şeklinde konuştu.

"DEVLET DÜŞMANLIĞI BOYUTUNA GELDİ"
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: "Uzun zamandan beri CHP küresel çeteler başta olmak üzere hainler tarafından ele geçirildiğini biz defaatle vurguladık. CHP'nin bütün operasyonlarla ilgili yaptığı eleştiriler artık bir devlet düşmanlığı boyutuna geldi. Bu siyasi eleştirileri geçip askerimizi karalama niteliğine gelecek açıklamalarda bulundular. Burada Türk milletini kışkırtmak ve insanları farklı şekilde galeyana getirmek suretiyle devlet büyüklerimize karşı düşman haline getirmeye çalışmanın tam karşılıkları vardır. Bunun hangi taktik olduğunu ben Türk milletinin verasetine ve vicdanına bırakıyorum. Engin Özkoç meselesi "TBMM'de kasıtlı ve kışkırtma amaçlı yapılmıştır. Bununla ilgili gereken yapılacaktır ve bizlerde üzerimize düşeni mutlaka gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Son dakika: Engin Özkoç hakkındaki fezleke komisyona gönderildi SON DAKİKA: ENGİN ÖZKOÇ HAKKINDAKİ FEZLEKE KOMİSYONA GÖNDERİLDİ
CHPli Engin Özkoç, Başkan Eroğana hakaret edip Meclisi karıştırmıştı! İşte Mecliste Engin Özkoçun yumruk yediği o an CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ, BAŞKAN EROĞAN'A HAKARET EDİP MECLİS'İ KARIŞTIRMIŞTI! İŞTE MECLİS'TE ENGİN ÖZKOÇ'UN YUMRUK YEDİĞİ O AN
ABDden skandal görüntü! CHPli Özkoç ve FETÖ imamı Mahmut Yeter ile yan yana! ABD'DEN SKANDAL GÖRÜNTÜ! CHP'Lİ ÖZKOÇ VE FETÖ İMAMI MAHMUT YETER İLE YAN YANA!

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