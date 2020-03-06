Son dakika: Engin Özkoç hakkındaki fezleke komisyona gönderildi

Son dakika haberi...TBMM'de skandal açıklamalar yaparak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Engin Özkoç hakkında 3 ayrı fezleke Meclis'te karma komisyona gönderildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hakkında soruşturma başlatılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un da arasında bulunduğu 28 milletvekiline ait 55 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

Özkoç'un üç dokunulmazlık dosyasının yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç."

Gelen dosyalar arasında Pervin Buldan'ın 2, Sezai Temelli'nin 8, Salihe Aydeniz'in 6, Leyla Güven'in 4, İmam Taşçıer'in 2, Berdan Öztürk'ün 4, Remziye Tosun'un 3, Semra Güzel'in 2, Gülistan Kılıç Koçyiğit'in 3 dosyası bulunuyor.



CHP'Lİ ÖZKOÇ'TAN BÜYÜK SKANDAL!

Geçtiğimiz çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir,alçaktır, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanmıştı.

TBMM KARIŞTI!

CHP'li Özkoç'un bu hakaretlerinin ardından Meclis Genel Kurulu karıştı, milletvekilleri tekme tokat birbirine girdi. Kavgada ağır darbeler alan Engin Özkoç'un kafasında ve yüzünde şişlikler oluştu.





CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında Başkan Erdoğan'a hakaretten 1 milyon TL manevi tazminat davası açıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AVUKATI DUYURDU

Açıklamayı Başkan Erdoğan'ın avukatı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Avukat Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle, Engin Özkoç aleyhine 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtık. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunduk. Konunun sonuna kadar takipçi olacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, Özkoç'un TBMM'deki açıklamalarına yer verildi.

Engin Özkoç'un Erdoğan'ın kişilik haklarını ve itibarını zedelediği belirtilen dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

"Davalının açıklamaları meşru siyasi muhalefetin bir parçası olarak değerlendirilemez. Tarihimizde hiçbir Cumhurbaşkanı, bu kadar hadsiz ve düzeysiz bir üslupla hedef alınmamıştır. Davalının açıklamaları, devletimizin tüm kurumlarıyla hayati bir mücadele yürüttüğü bir dönemde, toplumu kışkırtmak, birlik ve beraberliğimizi tahrip etmek, terörle mücadele eden kurumlarımızın moral ve motivasyonu bozmak, ordumuzun başkomutanı konumundaki Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak amacıyla yapılmış açık bir provokasyon niteliğindedir.

Kişinin üslubu kişiliğinin bir yansıması, sahip olduğu değerlerin dışa vurma biçimidir. Davalının, Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ve mesnetsiz ithamları ve üslubu, bir insana yakışmayacak ölçüde düzeysiz, seviyesiz ve ahlak dışıdır. Bu nitelikte sözlerin, pozisyonu itibariyle sorumlu davranması gereken davalıdan sadır olması, ülkemiz için büyük bir talihsizliktir."

"İDDİALAR HAKSIZ VE MESNETSİZDİR"

Ayrıca Özkoç'un konuşmasında ileri sürdüğü iddiaların tamamının gerçek dışı olduğu belirtilen dilekçede, "Bu iddialarla ilgili daha önce çeşitli vesilelerle açıklama yapılmış, iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekaya sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Ancak aynı iddiaların tekrarlanmasından anlaşılacağı gibi davalı, gerçeklerle yüzleşmek yerine inandığı yalanların konforunda yaşamayı sürdürmeyi tercih etmektedir." değerlendirmesine yer verilen dilekçede, şöyle denildi:

"Bu nedenle davalının konuşmasında geçen haksız ve mesnetsiz iddialarıyla ilgili olarak ayrıca cevap vermeye gerek görülmemiştir. Ancak bu vesileyle şunu ifade etmek gerekir ki gerçeklerin bu ölçüde çarpıtılması, yalanın bu kadar rahat ifade edilebilmesi, hakaret ve iftiranın bu denli olağanlaştırılması geçmişte örneklerini pek çok kez müşahede ettiğimiz bir FETÖ ahlakıdır. Fetullahçı Terör Örgütü'nün yasa dışı elde edilmiş, montajlanmış ve kurgulanmış dinleme kayıtlarına dayanarak Cumhurbaşkanımıza yönelik iftira ve yalanlar, CHP'nin kurumsal kimliği kullanılarak yapılan FETÖ propagandasından başka bir anlam ifade etmemektedir. Davalının dava konusu edilen açıklamalarının hiçbiri düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilip hukuken mazur görülemeyecek açıklamalar olup söz konusu husus emsal mahiyetteki Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarıyla da desteklenmiştir. Ayrıca söz konusu ifadeler sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunmuştur."

Manevi tazminat talebinin yasal koşullarının oluştuğu kaydedilen dilekçede, Özkoç'tan TBMM'deki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 1 milyon lira manevi tazminat talep edildi.

Özkoç'un bu hakaretlerinin ardından Meclis Genel Kurulu karıştı, milletvekilleri tekme tokat birbirine girdi. Kavgada ağır darbeler alan Engin Özkoç'un kafasında ve yüzünde şişlikler oluştu.