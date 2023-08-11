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MHP’den İYİ Parti’ye çağrı! Devlet Bahçeli’den Meral Akşener’e yerel iktidar mesajı

A Haber
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Giriş: 11.08.2023 09:01
MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce İYİ Parti'ye yaptığı çağrıyı anımsatarak yerel seçimler öncesi "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" dedi. Bu çağrının ardından gözler İYİ Parti'den gelecek yanıta çevrildi.
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