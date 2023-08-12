MHP'den İYİ Parti'nin yanıtı sonrası flaş açıklama: Millet faturayı reddedenlere çıkarır

MHP'nin İYİ Parti'ye daveti sonrası başlayan süreçte yeni gelişme yaşandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti'nin verdiği yanıt sonrası açıklama yaptı. Yalçın, "Millet, faturayı davetin sahibine değil, onu yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır." ifadesini kullandı.