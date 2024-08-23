23 Ağustos 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
MHP'den CHP'ye "Can Atalay" tepkisi! "CHP'nin çağrısı ciddiye alınamaz"
CHP, Meclis'i Can Atalay gündemi ile ikinci kez olağanüstü toplanmaya çağırdı. Ana muhalefet partisinin başvurusu kabul görürse meclis 10 Eylül’de bir kez daha toplanacak. MHP genel başkan yardımcısı Feti Yıldız ''cümleleri değiştirerek aynı konuda yapılacak olağanüstü toplantı çağrısı abesle iştigaldir, ciddiye alınamaz" dedi ve CHP’ye tepki gösterdi.