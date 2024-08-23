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MHP'den CHP'ye

MHP'den CHP'ye "Can Atalay" tepkisi! "CHP'nin çağrısı ciddiye alınamaz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 20:17
CHP, Meclis'i Can Atalay gündemi ile ikinci kez olağanüstü toplanmaya çağırdı. Ana muhalefet partisinin başvurusu kabul görürse meclis 10 Eylül’de bir kez daha toplanacak. MHP genel başkan yardımcısı Feti Yıldız ''cümleleri değiştirerek aynı konuda yapılacak olağanüstü toplantı çağrısı abesle iştigaldir, ciddiye alınamaz" dedi ve CHP’ye tepki gösterdi.
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MHP’den CHP’ye Can Atalay tepkisi!
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