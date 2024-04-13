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MHP MYK 15 Nisan’da toplanacak! Yeni Başkanlık Divanı belli olacak

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 13.04.2024 11:23
Güncelleme:13.04.2024 11:31
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurultayda seçilen Merkez Yönetim Kurulu’nu 15 Nisan'da toplayacak. Toplantı sonrasında yeni başkanlık divanının belirlenmesi bekleniyor.
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