MHP lideri Devlet Bahçeli'den iç cephe vurgusu: Vakit Türkiye'nin tedbir ve temkinle hareket etme vaktidir

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, iç cephe vurgusu yaparak, "Vakit Türkiye'nin tedbir ve temkinle hareket etme vaktidir. Vakit barış ve huzur içinde bayramlaşma, tek yürek halinde ve hep birlikte Türkiye olma vaktidir. Temennim savaş ve çatışmaların bir an evvel son bulmasıdır." ifadelerini kullandı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Bahçeli'nin stratejik şifrelerle dolu o mesajının tüm ayrıntılarını aktardı.