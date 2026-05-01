İngiltere'de lisede telefon yasağı uygulaması

İngiltere'nin kuzeyinde eğitim sistemini kökten sarsacak, sosyal medya bağımlılığına karşı adeta bir 'dijital operasyon' niteliği taşıyan tarihi bir adım atıldı. Warrington kentindeki bir lise, öğrencilerin derslerine tam konsantre olmasını sağlamak ve gençleri sosyal medya kıskacından kurtarmak amacıyla radikal bir karara imza attı. Okul sınırları içerisinde cep telefonu kullanımını tamamen askıya alan bu yeni sistemle birlikte öğrenciler, okul kapısından girdikleri andan itibaren cihazlarını özel kilitli kılıflara hapsediyor.