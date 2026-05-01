12 yaşındaki Eyüp’ün ölümüne ilişkin davada kan donduran tanık ifadesi

Mersin’in Anamur ilçesinde bir iş hanında yüksekten düşüp ölen restoran çalışanı Eyüp Can Güner'i (12) kovaladığı öne sürülen tutuklu sanık Necmettin Ulaş’ın (25), ‘İhmali davranışla kasten adam öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen S.K., olay gününü anlatıp, “Sanık, Eyüp Can'a 'Sen bana terbiyesizlik yaptın bedelini ödeyeceksin' dedi. Hakaret ve tehditlerde bulundu. Ayrıca sert şekilde çocuğun kafasına vurdu” dedi.