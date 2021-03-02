MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye HDP tepkisi! PKK'ya destek Türkiye'ye ihanettir

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Gara katliamına tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP yanlış yoldadır, HDP suçludur. HDP'nin kapatılması acildir, şarttır" dedi. S-400'ler hakkında ABD'ye tepki gösteren Bahçeli, "Bizler 'PKK'ya silah vermeyin' dediğimizde kulak asıyorlar mı?" şeklinde konuştu. CHP ve İYİ Parti'yi de hedef alan MHP lideri Bahçeli, "HDP'ye destek PKK'ya destektir. PKK'ya destek Türkiye'ye ihanettir dedi.