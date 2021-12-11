MHP Lideri Devlet Bahçeli logoyu paylaşıp duyurdu: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruldu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın kurulduğunu sosyal medyadan ilan etti. Bahçeli, "Aziz hatırasını samimiyetle idrak etmek, davamızın ilkelerini sadakatle savunmak, fikir ve hizmetlerinin doğru anlaşılmasını ve anlatılmasını sağlamak maksadıyla 'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı' kurulmuş ve tarihi bir adım atılmıştır." dedi.

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