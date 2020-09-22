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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na flaş "Türk Tabipleri Birliği" yanıtı

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Giriş: 22.09.2020 20:42
Güncelleme:22.09.2020 20:58
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, bugün TTB'yi ziyarete gitmiş. Yalan ve dedikoduyla perçinlenmiş çarpık açıklamalarını kamuoyuyla paylaşmış. Hezeyana kapılarak demiş ki: "Kovid-19'la mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor. Hayatımda duyduğum en saçma söz." dedi.

Twitter'dan kritik paylaşımlarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "KOVİD-19 salgını insanlığı ya dibi uçurum olan bir güzergâha ya da krizi fırsata çevirip ağır sorunları çözmesine destek verecek bir istikamete doğru sürüklemektedir. Artık başka seçenek görülmemektedir. Üstelik bu sürüklenme hali risk, tehlike ve belirsizliklerle doludur." dedi.

Bahçeli, "Doktorlarımızın, hemşirelerimizin, diğer sağlık çalışanlarımızın insanüstü fedakârlıkları dünyevi hiçbir kıymetle mukayese edilemeyecektir. Hepsine teşekkür ediyorum. Ancak dar bir kadronun mesleki örgütlenmelerini Türkiye'nin aleyhine kullanmalarını da kınıyorum." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

Bahçeli, mesajından "Virüsle mücadeleyi köstekleyen CHP Genel Başkanı bu söylediklerimi anlayamaz. Anlasa bile anlatamaz. Onun salgınla mücadele önerileri kara mizahtır. Kahvehanelerde oyun oynanmasını isterken, her oyunun başında yeni kâğıt destesi kullanılmasını istemesi buna yeni bir örnektir." açıklamasına yer verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA TTB YANITI

Devlet Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü;

Kılıçdaroğlu, bugün TTB'yi ziyarete gitmiş. Yalan ve dedikoduyla perçinlenmiş çarpık açıklamalarını kamuoyuyla paylaşmış. Hezeyana kapılarak demiş ki: "Kovid-19'la mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor. Hayatımda duyduğum en saçma söz.

TTB'ne yönelik eleştirilerime Kılıçdaroğlu'nun cevap vermesi gayet doğaldır. Zira kaynakları aynıdır. KOVİD-19'la mücadele edenlerle ilgili en küçük sözüm yokken var demek müfterilik ve utanmazlıktır! Kılıçdaroğlu keşke bir yalan makinesine bağlanıp bu konuşmasını yapsaydı!

KOVİD-19 nedeniyle yüzyüze eğitime ara verilmişti. Alınan tedbirlerle anasınıfı ve ilkokul birinci sınıflar için okul kapıları açıldı.Yeni eğitim ve öğretim dönemi de uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başladı.Evlatlarımıza, ailelerine ve öğretmenlerimize hayırlı olsun diyorum.

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