14 Nisan 2023, Cuma
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Diyarbakır'da önemli açıklamalar: 14 Mayıs büyük bir milli irade zaferiyle tescil edilecek
Diyarbakır'daki temel atma töreni ve yapımı tamamlanan projelerin anahtar teslim töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şimdi parlamenter rejime tekrar dönüş yolunda ısrarcı olmak, bu kutlu yürüyüşü sabote etmektir. Çok dikkatli olmalıyız, bu manada 14 Mayıs önem arz ediyor. Sorumluluk üstlenmiş olan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi önemli başarılar elde etmiştir." dedi. Bahçeli ayrıca tarihten örnekler vererek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Mayıs'ı 1950'nin 14 Mayıs'ı, 1946'ların 14 Mayıs'ı gibi büyük bir milli irade zaferiyle tescil edilecektir." ifadelerine yer verdi.