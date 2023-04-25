25 Nisan 2023, Salı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nevşehir'de! 7'li koalisyona sert tepki: Bölücü terör örgütü PKK Kılıçdaroğlu'nun destekçisidir
Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ''parlamenter sistem'' üzerinden tepki gösterdi. Bahçeli, ''Ortaklık kuran partiler arasında çekişmeler ile koalisyon hükümetlerini övmek akılsızlıktır. Böylesi zihniyetlerin aklı koltuktadır.'' dedi.