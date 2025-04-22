MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: CHP milli egemenliğe karşı gelmiştir

MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada gündeme ilişkin yaptığı açıklamada gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bahçeli PKK'nın bir an önce silah bırakmasını ve silahları Türkiye'ye teslim etmesi gerektiğinin altını çizdi. Öte yandan erken seçim iddialarına yanıt veren Bahçeli 'Küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır.' ifadelerini kullandı.. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren Bahçeli 'Özgür Özel dingili kırmış, uçuruma savrulmuştur. Kaos ve kriz siyasetine hız vermiştir.' dedi.

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