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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Bu Türkiye düşmanlığıdır! En iyi cevap 2023’te verilecek

A Haber
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Giriş: 17.01.2021 22:46
Güncelleme:17.01.2021 23:03
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başkan Erdoğan’a yönelik skandal “sözde Cumhurbaşkanı” ifadeleri toplumda büyük rahatsızlık oluşturdu. Kılıçdaroğlu’nun skandal cümleleri A Haber’de yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında ele alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, yaşananlara sert tepki gösterdi. Yıldırım, “Bunlara verilecek en güzel cevap Allah nasip ederse 2023’te... Sandıkta görecekler neyin ne olduğunu. Ama burada sistematik bir şekilde Türkiye düşmanlığı var.” dedi.

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet iradesine tahammülsüzlüğünün nedeni ne? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik skandal "sözde Cumhurbaşkanı" ifadeleri toplumda büyük rahatsızlık oluşturdu.

Tüm bu yaşananları A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında yorumlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın mesajları şöyle;

"Sayın Cumhurbaşkanı sanki partili bir Cumhurbaşkanı değil de particilik yapıyormuş gibi bir itham söz konusu. Burada bir yanlış var. Dolayısıyla buradaki bu ifade Türk milletini, oy veren insanları rencide etmiştir. Bu demokrasiyi hiçe saymaktır ve kabul etmemektir. (CHP) Bu zamana kadar seçilmiş bir cumhurbaşkanını kabullenmiş değil. Bakıyorsunuz 12 Eylül'ün 5 tane generalini seçilmiş cumhurbaşkanından daha üstün görüyorlar. Niye? Onlar 5 kişiymiş. Bu mülakat Sözcü Gazetesi'nde mayıs ayında yayınlandı. Ve şimdi geliyor 'sözde Cumhurbaşkanı' diyor. Bu 'Türk milletinin oyunu kabul etmiyorum demektir. 'Yüzde 52 benim için yok hükmündedir' diyor. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bir siyasi partinin genel başkanı böyle bir şeyi söyleyebilir mi? Söylenmemesi gerekir. Bunların demokrasi anlay��şı halkın oyunu yok saymaktır. Gerekli tepki gösterildi, cevaplar verildi. Bunlara verilecek en güzel cevap Allah nasip ederse 2023'te... Sandıkta görecekler neyin ne olduğunu. Ama burada sistematik bir şekilde Türkiye düşmanlığı var."

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