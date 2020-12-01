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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: CHP giderek HDP'leşmekte

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Giriş: 01.12.2020 15:59
Güncelleme:01.12.2020 16:22
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, A Haber’de CHP’nin Türk ordusu hakkındaki hakaretlerine tepki gösterdi. MHP’li Yıldırım yaptığı açıklamada, “Sayın milletvekili acaba özür diler mi diye bekliyoruz. Ancak böyle bir gelişme yok. Açık açık “Türk ordusu satılmıştır” denildi. Kılıçdaroğlu da buna fazlalarını katarak destek çıktı” dedi.
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