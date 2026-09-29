MHK Başkanı dahil 7 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada; müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS kayıtları ve MASAK verileri doğrultusunda sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Hakem camiasını yakından ilgilendiren soruşturma kapsamında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı F.G.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.