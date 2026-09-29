Başkan Erdoğan'dan fon zirvesi! 455 bin yatırımcı için ekonomi kurmayları Külliye'de toplanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 455 bin 758 yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturmasının ardından ekonomi yönetimi ve ilgili kurumların yöneticileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geliyor. Mehmet Şimşek ile Akın Gürlek'in Kabine Toplantısı'nda yaptıkları sunumların ardından gerçekleştirilecek görüşmede, yatırımcıların haklarının korunması, soruşturmanın seyri ve sermaye piyasalarında benzer sorunların önlenmesine yönelik adımlar ele alınacak.