Fon soruşturmasında yeni dalga! 5 kişi daha tutuklandı, sayı 56'ya yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında 5 şüpheli daha tutuklandı. Necmettin Enes Söbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Ceylan ve Yunus Caf'ın tutuklanmasıyla dosyadaki toplam tutuklu sayısının 56'ya yükseldiği bildirildi. Okan Uzunoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül döneminde 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi. A Haber muhabiri Meral Dağlılar, son gelişmeleri aktardı.