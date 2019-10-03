Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması: Başkomutanın talimatıyla... |Video

A Haber'e konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik olası operasyonla ilgili "Başkomutanın talimatıyla gereken yapılır" dedi. Öte yandan Çavuşoğlu, CHP'nin İstanbul'da terör sempatizanlarının katıldığı Suriye konferansına yönelik tepki gösterdi. Doğu Akdeniz'de yaşanan sıcak gelişmelerle de ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz milli egemenlik meseledir" dedi.