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29.02.2020

Mevlüt Çavuşoğlu: Sahada ve masada ne gerekiyorsa yapıyoruz

Katar Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu. NATO'ya seslenen Bakan Çavuşoğlu, Esad rejiminin saldırılarının bir an önce durması gerektiğini vurguladı. Şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Ve yerde de kalmayacak" dedi.

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