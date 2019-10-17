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17.10.2019

Mevlüt Çavuşoğlu: Bu ateşkes değil harekata sadece ara veriyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetlerarası görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulunurken, "Bu ateşkes değil harekata sadece ara veriyoruz" dedi.

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