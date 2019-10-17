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17.10.2019
Mevlüt Çavuşoğlu: Bu ateşkes değil harekata sadece ara veriyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetlerarası görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulunurken, "Bu ateşkes değil harekata sadece ara veriyoruz" dedi.
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