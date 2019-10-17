Mevlüt Çavuşoğlu: Bu ateşkes değil harekata sadece ara veriyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetlerarası görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulunurken, "Bu ateşkes değil harekata sadece ara veriyoruz" dedi.