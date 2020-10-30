Mesut Yılmaz vefat etti! 'Oğlunun ölümünden sonra kendisine gelemedi!'

Akciğer ve beyninde tespit edilen tümör nedeniyle tedavi gören eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, 72 yaşında hayatını kaybetti. A Haber'e bağlanan Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat Mesut Yılmaz'ı şu sözlerle anlattı: "Turgut Özal gibi bir karizmatik şahsiyetten sonra genel başkanlık yapmak kolay değildir. Öyle bir dönemde genel başkanlık, başbakanlık yaptı. Görev yaptığı yıllar Türkiye'nin koalisyon yıllarıydı, sancılı yıllarıydı. O sancılı yıllarda gel-gitler oldu çekişmeler oldu. Ama o bütün çekişmeli dönemler de olmak üzere kavgacı bir insan değildi. Siyasetin anayasası uzlaşmadır. Uzlaşma kültürü olan bir insandı. Eşine de başsağlığı diliyorum. Mesut Bey oğlunun ölümünden sonra maalesef bir türlü kendisine gelemedi. Ölecek yaşta değildi ama takdiri ilahi."