30 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mesut Yılmaz vefat etti! 'Oğlunun ölümünden sonra kendisine gelemedi!'

Mesut Yılmaz vefat etti! 'Oğlunun ölümünden sonra kendisine gelemedi!'

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2020 10:19
Güncelleme:30.10.2020 10:29
Akciğer ve beyninde tespit edilen tümör nedeniyle tedavi gören eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, 72 yaşında hayatını kaybetti. A Haber'e bağlanan Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat Mesut Yılmaz'ı şu sözlerle anlattı: "Turgut Özal gibi bir karizmatik şahsiyetten sonra genel başkanlık yapmak kolay değildir. Öyle bir dönemde genel başkanlık, başbakanlık yaptı. Görev yaptığı yıllar Türkiye'nin koalisyon yıllarıydı, sancılı yıllarıydı. O sancılı yıllarda gel-gitler oldu çekişmeler oldu. Ama o bütün çekişmeli dönemler de olmak üzere kavgacı bir insan değildi. Siyasetin anayasası uzlaşmadır. Uzlaşma kültürü olan bir insandı. Eşine de başsağlığı diliyorum. Mesut Bey oğlunun ölümünden sonra maalesef bir türlü kendisine gelemedi. Ölecek yaşta değildi ama takdiri ilahi."
'Oğlunun ölümünden sonra kendisine gelemedi!'
'Oğlunun ölümünden sonra kendisine gelemedi!'
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü!
İşgalci Ermenistan'ın gerçek yüzü!
Adana'da PKK'ya şafak baskını!
Adana'da PKK'ya şafak baskını!
Fransız polisi Türklere saldırdı!
Fransız polisi Türklere saldırdı!
Hikmet Genç’ten Kılıçdaroğlu’nun skandal Demirtaş açıklamasıyla ilgili çarpıcı yorum
Hikmet Genç’ten Kılıçdaroğlu’nun skandal Demirtaş açıklamasıyla ilgili çarpıcı yorum
Yerli uçak motoru üretildi
Yerli uçak motoru üretildi
Prof. Dr. Burhanettin Duran: Türkiye’nin çok önemli iddiaları var
Prof. Dr. Burhanettin Duran: Türkiye’nin çok önemli iddiaları var
Muharrem İnce'den CHP'ye salvolar: CHP'den her geçen gün yeni skandallar duyuyoruz
Muharrem İnce'den CHP'ye salvolar: CHP'den her geçen gün yeni skandallar duyuyoruz
İletişim Başkanlığı'ndan sualtında ışıklı Cumhuriyet Bayramı gösterisi
İletişim Başkanlığı'ndan sualtında ışıklı Cumhuriyet Bayramı gösterisi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri İstiklal Marşı ile başladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri İstiklal Marşı ile başladı
Daha Fazla Video Göster