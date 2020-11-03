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Mesut Hakkı Caşın yorumladı! Trump'ın elindeki en önemli "koz" ne? ABD başkanlık seçiminin dünyaya etkisi ne olur?

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Giriş: 03.11.2020 23:41
Güncelleme:03.11.2020 23:56
ABD başkanlık seçimi sonrası neler yaşanır? Trump’ın başkanlık döneminde en önemli icraatı ne oldu? Seçim sonrası dünyayı neler bekliyor? A Haber’de tüm dünyanın merak ettiği konular etraflıca masaya yatırıldı. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, seçim özer programında, “ABD’de Trump’ı beğenmeyen basının bir şekilde Joe Biden’ı önde gütmesinde bir kurgu olduğunu düşünüyorum” dedi.

ABD başkanlık seçimi sonrası neler yaşanır? Donald Trump'ın başkanlık döneminde en önemli icraatı ne oldu? Seçim sonrası dünyayı neler bekliyor?

A Haber'de tüm dünyanın merak ettiği konular etraflıca masaya yatırıldı.

"ABD BASINI KURGU YAPTI"

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, seçim özer programında, "ABD'de Trump'ı beğenmeyen basının bir şekilde Joe Biden'ı önde gütmesinde bir kurgu olduğunu düşünüyorum" dedi.

TRUMP'IN ELİNDEKİ EN ÖNEMLİ "KOZ..."

Caşın, "Trump'ın elindeki en önemli hadise; milleti tekrar bir araya getirmek ve yeniden büyük Amerika ülküsünü ortaya atarken Amerikan milliyetçiliğini öne atmak oldu" mesajını verdi.

ABD-ÇİN VE EKONOMİ SAVAŞI

Trump'ın başkanlık döneminde hedefe Çin'i koyduğunu belirten Caşın, "Ben Çin'in elindeki işi ekmeği getireceğim Amerikalı işçinin eline vereceğim dedi. Bu çok önemlidir." yorumunu yaptı.

"SEÇİMİN CİDDİ SONUÇLARI OLACAK..."

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Bu seçim tarihidir, ABD siyasi tarihinde ciddi tartışmalara yol açacaktır. Ciddi de sonuçları olacaktır. Artı veya eksi" şeklinde konuştu.

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