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Mescid-i Aksa'da cuma namazı! Filistinliler tüm kısıtlamalara rağmen namaz için bir araya geldi

ahaber.com.tr
AA
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Giriş: 24.05.2024 13:47
Filistinliler tüm kısıtlamalara rağmen cuma namazı için Kudüs'te bir araya geldi. Gazze'de ise ölü sayısı her gün artıyor. 7 Ekim'den bu yana 35 bin 800 Filistinli katledildi. Son durumu Kudüs'te bulunan Anadolu Ajansı muhabiri Esat Fırat aktardı.
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