Mersin sonrası Ağrı'da da skandal! Bebek katili Öcalan'ı öven şarkıda halay çektiler...

Geçtiğimiz günlerde Mersin sahillerinde bir grup teröristsever, bebek katili Abdullah Öcalan lehine slogan atarak halay çekti. Olay sonrası şahıslar ters kelepçe ile gözaltına alınırken, terör sevicilere polis otobüsünde 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı dinletildi. Diğer yandan Ağrı'da da bir düğünde yine bir grup teröristsever bebek katili Öcalan'ı öven şarkı eşliğinde halay çekti. O anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte detaylar...