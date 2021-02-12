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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı

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Giriş: 12.02.2021 14:17
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 binin üzerinde kişiyi tazminatsız bir şekilde işten çıkardı. İşçiler seçim döneminde işten çıkarma olmayacağına dair konuşması bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

İşlerine son verilen işçiler CHP'yi protesto etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim döneminde hiçbir CHP'li belediyeden işçi çıkarılmayacağına dair söz verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde seçim sonrası işçi kıyı yapıldı. MESKİ'de görevli 2 binin üzerinde işçi performans gerçekçesiyle işten atıldı. İşten çıkarılan işçiler CHP'yi protesto etti.

Tazminatsız bir şekilde çıkarılarak hiçbir yasal haklarını alamadıklarını dile getiren işçiler verdikleri emeklerin karşılığı istedi.

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