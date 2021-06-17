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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Peki neler olacak?

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Giriş: 17.06.2021 14:12
Son dakika haberine göre Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından yurt içinde tüm gözler Merkez Bankası'ndaydı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplandı. Merkez Bankası faiz kararını değiştirmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirician değerlendirdi.
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