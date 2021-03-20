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Merkez Bankası Başkanlığına Şahap Kavcıoğlu getirildi

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Giriş: 20.03.2021 02:24
Güncelleme:20.03.2021 02:30
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı.

Yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Babasın adı Halit, annesini adı ise Naime'dir.

Bankacı; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Şahap Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Şahap Kavcıoğlu, Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev alan Şahap Kavcıoğlu, aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.

AK Parti 26. Dönem Bayburt Milletvekili olarak görev yaptı.

Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir. 'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Şahap Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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