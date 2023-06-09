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Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı! Karar Resmi Gazete'de...

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Giriş: 09.06.2023 01:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı.
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