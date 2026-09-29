Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan TBMM'de sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 6 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak. Karahan'ın sunumunda Türkiye ekonomisinin genel görünümü, enflasyon süreci ve para politikası çerçevesine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumuna ilişkin hazırlıkları ve ekonomi gündemindeki son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ve kameraman Şükrü Can Çankaya aktardı.