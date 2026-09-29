Avrupa'da Rusya'ya karşı kritik hazırlık! NATO'nun 5. maddesi devreye girecek mi?

Avrupa başkentlerinde Rusya kaynaklı olduğu değerlendirilen sabotaj, kundaklama, siber saldırı ve istikrarsızlaştırma faaliyetlerine karşı ortak yanıt arayışı hızlandı. Avrupa ülkeleri, NATO'nun karşılıklı savunma hükmünü devreye sokacak eşiğin altında kalan saldırılara karşı yeni mekanizmaları tartışıyor. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Avrupa'daki güvenlik gündemini ve Rusya kaynaklı olduğu değerlendirilen hibrit tehditlere karşı başlatılan savaş hazırlıklarına ilişkin son gelişmeleri aktardı.