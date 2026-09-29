İstanbul'da sağanak alarmı: Yağışlar ne kadar sürecek, hava nasıl olacak?

İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağış için Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 14 ilde kuvvetli yağış beklenirken, AKOM da kentte yağışların yeniden kuvvetlenebileceğini duyurdu. İstanbul'da yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de aralıklarla sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında hava durumu tahminlerini değerlendirdi ve vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.