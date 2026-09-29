MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında! “Hakemler Dosyası”nda son durum ne?

Türk futbolunda hakemlik süreçlerine ilişkin yürütülen soruşturmada sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Peki, “Hakemler Dosyası” operasyonunda son durum ne? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 6 MHK üyesinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Soruşturmada; hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiği yönündeki iddialar inceleniyor. Operasyona ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Aydın Baytar aktardı.