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Merkel Türkiye'ye geldi! Başkan Erdoğan ile görüşecek

A Haber
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Giriş: 16.10.2021 11:51
Son dakika haberi... Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye'ye geldi. Merkel Türkiye ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerin gündeminde; ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular da yer alacak. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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