Merkel Türkiye'ye geldi! Başkan Erdoğan ile görüşecek

Son dakika haberi... Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye'ye geldi. Merkel Türkiye ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerin gündeminde; ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular da yer alacak. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN