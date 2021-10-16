16 Ekim 2021, Cumartesi
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Merkel Türkiye'ye geldi! Başkan Erdoğan ile görüşecek
Son dakika haberi... Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye'ye geldi. Merkel Türkiye ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerin gündeminde; ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular da yer alacak. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.