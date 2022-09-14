Merdan Yanardağ'dan Osmanlı'ya iğrenç sözler: Sözde şiirin arkasına sığınıp hakaretler savurdu

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Osmanlı Devleti hakkında iğrenç ifadeler kullandı. Osmanlı'dan 'kaltak, uçkuru gevşek' olarak bahseden Yanardağ, "Bir hanedanlığın böylesine cansiperane korunması anlaşılır gibi değil." diye konuştu.