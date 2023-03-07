Meral Akşener'in yüzü neden asıktı? Kendisi canlı yayında açıkladı: "Işık tersten geldi"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sırasındaki yüz ifadesiyle gündem olmuştu. Katıldığı canlı yayında "Yüzünüz neden asıldı" sorusuna yanıt veren Akşener, "Yüzüme gelen ışık nedeniyle" dedi. Akşener yüzünün asık olmasının bir başka nedeni olarak ise Kahramanmaraş merkezli depremleri gösterdi.