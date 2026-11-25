Hafter Ankara’da: Libya Ulusal Ordusu Komutanı üst düzey heyetle Türkiye’de

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter, beraberindeki üst düzey heyetle diplomatik temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hafter ve beraberindeki heyetle Ankara’da bir araya geldi.