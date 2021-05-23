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Meral Akşener'e tepkinin bedeli! "AK Parti'den para aldı" algısı

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Giriş: 23.05.2021 14:13
Güncelleme:23.05.2021 14:18
Rize İkizdere'de Meral Akşener'e bir soru sorup kızgınlığını belli eden Havva Sevgen hakkında "AK Parti'den para aldı" algısı oluşturulmuştu. Sevgen'in bir kişiden para aldığı video İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından paylaşılmış ve çirkin benzetmeler yapılmıştı. Ancak görüntüdeki gerçek öyle değildi. Havva Sevgen'in para aldığı kişi öz oğluydu. O görüntü ise Akşener'e tepki gösterdikten sonra kendisini takip eden İYİ Partililer tarafından çekilmişti.
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