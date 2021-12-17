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Meral Akşener'e bıçak hediye eden İYİ Partili hırsız çıktı

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Giriş: 17.12.2021 00:05
Son dakika haberleri... Osmaniye'de bir iş yerinden 25 el işlemeli bıçak çaldığı ve bunlardan birini bugün kentte olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hediye ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Meral Akşener’e bıçak hediye eden İYİ Partili hırsız çıktı
Meral Akşener'e bıçak hediye eden İYİ Partili hırsız çıktı
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